Aksaray Kapalı Çarşı Esnafı: "Üniversite Mezunuyum, Dükkan Açmışım İş Yok" - Haberler

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray Kapalı Çarşı'da otel işletmeciliği yapan esnaf, "Pandemi nedeniyle iki sene kapalıydım, geldim 8 bin lira elektrik parası gelmiş. Şu an açmak istiyorum ama etrafa bakıyorum, yiyen yok içen yok. Şu park yerinde çaycı, simitçi dolaşırdı. İnsanlar yerdi, içerdi. Şu anda kimseyi görmüyorum" dedi. Bir başka esnaf, "Üniversite mezunuyum, dükkan açmışım iş yok. Seçimi bekliyoruz, kesinlikle sandık çözüm" diye konuştu.

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Merkez İlçe Başkanı Talat Karaağaç, il ve ilçe yöneticileriyle Gençlik Kolları üyeleri, kent merkezinde esnaf ziyareti yaptı.

"YATIRIMIMI ÜLKEME YAPTIM"

Kapalı Çarşı'da oteli olan Adnan Car, yurt dışında çalıştıktan sonra ülkesine yatırım yaptığını ancak yatırımının kapısına kilit vurmak zorunda kaldığını söyledi. Car, "Bu otel benim, yurt dışında çalıştım yıllarca. Yatırımımı buraya yaptım ki kendi memleketimde birkaç kişi çalışırsa onların da eşi vardır çoluk çocuğu vardır, ekmek yerler. Açık söyleyeyim, milliyetçilik yaptım, 'ben milliyetçiyim' diyenler burada kazandıklarını yurt dışına çıkarıyorlar. Ben yurt dışında kazandığımı buraya getirdim" dedi.

"KAPALI OTEL'E 8 BİN TL ELEKTRİK PARASI GELDİ

Pandemi nedeniyle otelinin 2 yıl kapalı kaldığını, kapalı haldeyken otele 8 bin lira elektrik faturası ödediğini söyleyen Car, "İki sene kapalıydım, geldim 8 bin lira elektrik parası gelmiş. Şu an açmak istiyorum ama etrafa bakıyorum yiyen yok, içen yok. Şu park yerinde çaycı dolaşırdı, simitçi dolaşırdı. İnsanlar yerdi, içerdi, şu anda kimseyi görmüyorum. İnsan düşünüyor, buranın kapısını açtığım an, en az 6 kişi çalıştıracağım. Artık elektrik doğalgaz şunları bunları söylemiyorum, halkta para yok. Para olmadığını ben buradan görüyorum. Burası Aksaray'ın en işlek caddesi, ama şu gördüğünüz bina burayı tamamen öldürüyor" diye konuştu.

"MESLEĞİMİ YAPAMIYORUM"

Ziraat mühendisi olmasına rağmen Kapalı Çarşı'da esnaflık yapan Abdullah Yuvanç ise kiraların yüksekliği nedeniyle zor durumda olduklarını dile getirerek, denetim olması gerektiğini söyledi. Yuvanç, "Benim buraya iki haftaya bir denetim geliyor, ama bir kişi gelip sormadı mesela sen dükkanının kirasını neyle ödüyorsun diye. Ben dükkan kiramı euro olarak ödüyorum, paramı gönderirken yasak olmasına rağmen hala dükkan sahibimi ikna edemiyorum. Devlet bu konuda hiçbir denetim yapmıyor. Her zaman buraya denetim geliyor bir de onun için denetim gelsin" dedi.

"BİZ BU DÜZENDEN MEMNUN DEĞİLİZ"

"Ben kendi işimi niye yapamıyorum, ziraat mühendisiyim, ben kendi dükkanımı niye açmıyorum" diyerek isyan eden Abdullah Yuvanç, "Seçimi bekliyoruz, kesinlikle sandık çözüm yani. Yaşlılar biz gençleri görünce kızıyor ama ben onları da anlayamıyorum neden bize kızıyorlar. Biz bu düzen içinde geldik bu düzen içinde büyüdük. Ama biz bu düzenden memnun değiliz. Ben üniversite mezunuyum dükkan açmışım iş yok, ben kendimi, ailemi çoluğumu çocuğumu asgari ücretle geçindiremem. İmkanı yok" şeklinde konuştu

"GÖLE SU GELENE KADAR KURBAĞANIN CANI ÇIKACAK"

Esnaf ziyaretinde ekonomik önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini vurgulayan İl Başkanı Ertürk ise şunları söyledi:

"Evet, iktidarımızda esnafımız için çok önemli çözümlerimiz var. Ama bir söz var, göle su gelene kadar kurbağanın canı çıkacak. Artık esnafın dayanacak gücü kalmamıştır. Esnaflarımız için bir saniye, bir gün bile kaybetmeden çözümler alınması lazım. Gurbetçilerimizin sağ olsunlar, iki ayda getireceği geçici rahatlıkla esnafın durumu çözülmez. Esnafın sıkıntısı için öyle üç bin, beş bin liralık kredilerle de bu işler çözülmez. Piyasaların canlanması lazım. Piyasalara güven verilmesi lazım. Bu zamların derhal durdurulması lazım. Artık gözlerimizle o akaryakıt pompalarındaki artışı takip edemiyoruz. Akaryakıta gelen zam her şeyi etkiler. Simitten tutun, şarküterisine kadar etkilemeyeceği bir alan yoktur. Umarız seçim yatırımı, göz boyaması olarak değil, esnafımız için, hükümet kalıcı bir çözüm için çaba harcar. Tek temennimiz bu."

ANKA / Yerel