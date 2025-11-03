Haberler

Aksaray'da Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da düzenlenen şafak operasyonunda tefecilik ve haksız kazanç elde etme suçlamalarıyla 3 kişi gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı. Operasyon kapsamında emlakçı ve galericilere ait iş yerlerinde incelemeler devam ediyor.

HABER: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da polis, jandarma ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin ortak düzenlediği şafak operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta cuma günü sabah saatlerinde kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, tefecilik ve haksız kazanç elde etme suçlamalarıyla gözaltına alınan K.Y., H.A. ve B.A.'nın ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlı, tutuklanarak Aksaray E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yetkililer, operasyon kapsamında bazı emlakçı ve galericilere ait iş yerlerinde de incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.