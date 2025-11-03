Aksaray'da Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

HABER: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da polis, jandarma ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin ortak düzenlediği şafak operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta cuma günü sabah saatlerinde kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, tefecilik ve haksız kazanç elde etme suçlamalarıyla gözaltına alınan K.Y., H.A. ve B.A.'nın ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlı, tutuklanarak Aksaray E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yetkililer, operasyon kapsamında bazı emlakçı ve galericilere ait iş yerlerinde de incelemelerin sürdüğünü bildirdi.