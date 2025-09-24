Aksaray'da Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye ve Polis Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Aksaray'da korktuğu için girdiği aracın kaputunda sıkışan yavru kedi itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılırken, diğer araçların altına kaçan kedi bir iş yerine girince yakalandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikteki diğer araçlardan korktuğu için park halindeki aracın altına girip motor kısmına çıkan yavru kedi, burada gizlenmek istediği yerde sıkıştı. Miyavlama seslerinden durumu fark eden vatandaşlar önce kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bir yandan yolda trafik güvenliğini sağlarken öte yandan itfaiye ekipleriyle birlikte kurtarma çalışması yaptı. Trafik polislerinin araç sahibine ulaşmasıyla birlikte olay yerine gelen araç sahibi aracın kaputunu açarak kurtarma çalışmasını kolaylaştırdı. Ardından yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarılırken bu kez diğer araçların altına kaçtı. Tekrar kaputa girme korkusu nedeniyle polis ve itfaiye ekipleri kediyi yakalamaya çalıştı. Kısa süren kovalamaca yavru kedinin bir iş yerine girmesiyle son buldu.

Kurtarılan kedi yavru olması nedeniyle hayvan barınağına gönderildi. - AKSARAY