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Aksaray'da kadın evinde bıçaklanarak ölü bulundu, eski eşi gözaltına alındı

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Aksaray'da kadın evinde bıçaklanarak ölü bulundu, eski eşi gözaltına alındı
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Aksaray'ın Tacin Mahallesi'nde 33 yaşındaki kadın, sabah 07.00 sıralarında evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kadının 2021'de boşandığı kişi gözaltına alınırken, ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktığı iddia edildi ve emniyetteki işlemler sürüyor.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kadının 2021'de boşandığı kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Tacin Mahallesi 105. Sokak'ta Şefika Yeşildağ'ın ikamet ettiği eve giden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, 33 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının 2021 yılında boşandığı Osman Oruç'un sabah saatlerinde eve geldiği, ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı iddia edildi.

Gözaltına alınan Oruç'un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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