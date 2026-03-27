Aksaray'da hükümlülere yönelik "Sakal-ı Şerif" ziyareti

Aksaray'da İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Sakal-ı Şerif' ziyareti, hükümlülerin manevi gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sohbetler ile hükümlülerin manevi açıdan desteklenmesi hedeflendi.

Aksaray'da hükümlülerin manevi gelişimine katkı sağlamak amacıyla İl Müftülüğünce "Sakal-ı Şerif" ziyareti gerçekleştirildi.

Aksaray'da İl Müftülüğü ile Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu iş birliğinde hükümlülerin manevi gelişimine katkı sağlamak amacıyla, "Sakal-ı Şerif" ziyareti düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve salavatlarla başlayan program, İl Müftüsü Işıldar'ın sohbetiyle devam etti. Konuşmasında Sakal-ı Şerif'in geçmiş sürecine değinen Işıldar, bunun Peygamber Efendimiz'e duyulan sevgi ve saygının önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Sohbetin ardından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Programda hükümlüler, salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i ziyaret ederek dua etti.

Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ertuğrul Çelebi ise bu tür etkinliklerin hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasında önemli rol oynadığını belirterek, manevi rehberlik çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. Etkinliğe katılan hükümlüler de programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendileri için anlamlı ve unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirtti.

Kurşunlu Cami'de düzenlenen programa İl Müftüsü Veysel Işıldar, Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ertuğrul Çelebi, kurum yöneticileri, personel ve çok sayıda hükümlü katıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
