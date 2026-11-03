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Aksaray'da eski eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle zanlı tutuklandı

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Aksaray'da eski eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle zanlı tutuklandı Haber Videosunu İzle
Aksaray'da eski eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle zanlı tutuklandı
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Aksaray'da 33 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan eski eş tutuklandı. Zanlının cinayetten bir gün önce annesine eski eşinin evine gidip onu öldüreceğini, olayın ardından ise 'O iş tamam, artık rahat rahat yaşayabilirsin' dediği öne sürüldü.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da eski eşi Şefika Yeşildağ'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Osman Oruç tutuklandı. Oruç'un cinayetten bir gün önce annesine, "Şefika'nın evine gideceğim, onu öldüreceğim", olayın ardından ise "O iş tamam, artık rahat rahat yaşayabilirsin" dediği öne sürüldü.

Aksaray'da 33 yaşındaki Şefika Yeşildağ'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre, 2021 yılında boşandığı eski eşiyle yeniden bir araya gelmek isteyen eski eş Osman Oruç, cinayetten bir gün önce annesiyle tartıştığı sırada, "Evin anahtarı bende. Şefika'nın evine gideceğim, onu öldüreceğim" dedi.

Oruç'un, hastanedeki gece mesaisinden dönen eski eşini beklediği ve kapıyı açtığı sırada bıçakla genç kadına saldırdığı belirtildi.

Cinayetin ardından Yeşildağ'a ait otobüs kartını alarak toplu taşımayla annesinin evine gittiği belirlenen Oruç'un, burada annesine "O iş tamam, artık rahat rahat yaşayabilirsin" dediği, ardından da polise kendisini ihbar ettiği öne sürüldü.

"PİŞMAN DEĞİLİM" İDDİASI

Çiftin boşanmalarına rağmen zaman zaman görüştükleri ve Oruç'un yeniden bir araya gelmek istediği öne sürüldü. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, eski eşinin telefonunda gördüğü bazı mesajlar nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oruç'un, "Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm" dediği iddia edildi.

Katil zanlısı Oruç, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: ANKA
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