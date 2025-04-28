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Aksaray'da Eşini Öldüren Emekli Astsubay İntihar Etti

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Aksaray'da yaşanan olayda, emekli astsubay Cesur B. eşi Naciye B. ile tartıştıktan sonra onu öldürdü. Olay sonrasında kendisini vurarak intihar eden astsubay hastanede hayatını kaybetti.

(AKSARAY) - Aksaray'da eşini öldürdükten sonra intihar eden emekli astsubay kaldırıldığı hastanede öldü.

Aksaray Şeyh Hamit Mahallesi 3300 Sokak'ta yaşayan emekli astsubay Cesur B. (47) ve eşi Naciye B. arasında tartışma çıktı. Çiftin çocuklarını odaya kilitlediği ve sonrasında tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü öğrenildi. Kavga sırasında evdeki çocuk 112 Acil Çağrı Merkezi yetkililerine durumu ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler evin kapısısını kırılarak içeri girdi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Aynı silahla kendisini vuran astsubay ise ilk müdahale sonrasında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşini katleden astsubay hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: ANKA / Yerel
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