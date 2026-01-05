Haberler

Duş Almaya Girdiği Banyodan Cenazesi Çıktı

Güncelleme:
Aksaray'ın Eskil ilçesindeki İkizce Yaylası'nda banyo yaparken elektrik çarpması sonucu 20 yaşındaki Yusuf Cankurtaran hayatını kaybetti. Ailesi, uzun süre banyodan çıkmayan gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı İkizce Yaylası'nda yaşayan 20 yaşındaki Yusuf Cankurtaran, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, İkizce Yaylası'nda yaşayan Yusuf Cankurtaran, banyo yaptığı sırada açık halde bulunan elektrikli sobadan kaynaklanan elektrik akımına kapıldı. Uzun süre banyodan çıkmaması üzerine durumdan şüphelenen ailesi, banyoya girdiğinde genç Yusuf'u ölü buldu.

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gencin cansız bedeni Eskil İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
