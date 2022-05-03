Aksaray'da Bayramın İlk Günü Eski Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı - Haberler

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Aksaray'da Bayramın İlk Günü Eski Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

ANKA - Kemal Onur Atalay - Yerel
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Aksaray'da 26 yaşındaki eski eşini, bayram dolayısıyla iki çocuğunu görmek için gittiği sırada öldüren B.G. tutuklandı.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da 26 yaşındaki eski eşini, bayram dolayısıyla iki çocuğunu görmek için gittiği sırada öldüren B.G. tutuklandı.

Aksaray'da yaşayan B.G., bayram nedeniyle iki çocuğunu görmek için boşandığı eşinin yaşadığı eve gitti. B.G. eski eşini yaraladı. Yaralanan kadın kaldırıldığı Güzelyurt Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan B.G. ise bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen B.G. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

ANKA / Kemal Onur Atalay - Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Bayram, Yerel, Haberler

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