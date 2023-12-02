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Aksaray Belediyesi Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

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Aksaray Belediyesi, vatandaşlara kaliteli ve konforlu ulaşım imkanı sunmak için yol yenileme ve malzeme serimi çalışmalarını sürdürüyor. Ereğlikapı ve Laleli mahallelerinde yol çalışmaları gerçekleştirildi.

Aksaray Belediyesi, vatandaşlara kaliteli ve konforlu ulaşım imkanı sunmak için yaklaşan kış öncesinde yol yenileme ve malzeme serimi çalışmalarını sürdürüyor.

Hava şartlarının yol yapım koşullarına uygun olması ile ilkbaharın ilk günlerinde başlayan yeni yol açma, sıcak asfalt serimi, sathi kaplama ve yol yapım çalışmalarına yıl boyunca devam edildi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiren belediye ekipleri, Ereğlikapı Mahallesi ve Laleli Mahallesinde bu hafta yol çalışması gerçekleştirdi. Laleli Mahallesi 4547 Nolu Sokakta daha önce zemin hazırlığı yapılan yol bu hafta sıcak asfaltla kaplanırken, Ereğlikapı Mahallesinde malzeme çalışmaları ve dolgu serimi yapılıyor.

Şehrin altyapısından üst yapısına kadar birçok konuda son 5 yılda devrim niteliğinde çalışmalar yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Kış aylarında şiddetli yağışlara karşı hazırlıklıyız. Yağışlardan dolayı bazı mahallelerimizde yol düzenleme çalışmalarımız, ekiplerimizin aralıksız çalışmalarıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşımlarını sürdürebilmeleri için çalışıyoruz" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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