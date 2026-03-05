Akran Gücüyle Temiz Gelecek Projesi, Bağımlılıkla Mücadelenin Önemi Vurgulandı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Girişimci Genç Liderler Derneği yürütücülüğünde hayata geçirilen 'Akran Gücüyle Temiz Gelecek Afyon'da: Bağımsız Gençlik, Güçlü Yarınlar Projesi' çerçevesinde planlanan okul faaliyetlerinin ilk ziyareti Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi'ne gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel değil; sosyal, çevresel ve ailevi boyutları olan çok yönlü bir konu olduğu gençlere aktarıldı. Koruyucu ve önleyici çalışmaların önemi vurgulanarak, erken yaşta bilinçlendirme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasının riskleri azalttığı ifade edildi.

Gençlerin bu süreçte yalnızca hedef grup değil, mücadelenin aktif paydaşı olduğu belirtildi; akran etkisinin gücüne dikkat çekilerek bilinçli gençlerin çevrelerinde farkındalık oluşturabileceği anlatıldı. "Hayır diyebilme" becerisi ve doğru karar alma süreçlerinin önemi üzerinde duruldu.

Ayrıca bağımsız ve sağlıklı bireyler yetiştirmede ailenin temel rolü vurgulandı; sevgi, güven ve açık iletişimin gençleri riskli davranışlardan koruyan en güçlü unsur olduğu gençlere aktarıldı. Gençlerin aktif katılımı ve ailelerin bilinçli desteğiyle bağımlılıkla mücadelenin daha etkili ve sürdürülebilir olacağı ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı