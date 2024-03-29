AKP Milletvekili Faruk Çelik, Artvin-Ardahan yolunun bitirilmemesine tepki gösterildi

UĞUR İSTANBULLU

AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen mitingde "Bu dönem 'Artvin kalkınsın partisinden yana olalım. Artvin ve Ardanuç kalkınsın diyorsak, 2028'e kadar bunu sağlayacak 'Artvin kalkınsın partisinden yana olacağız." dedi. Bunun üzerine kalabalıktan bir yurttaş Artvin- Ardahan yolunun Ardanuç etabının 31 yıldır bitirilemediğini hatırlatıp, "Dereyolunu unuttunuz, hiç bahsetmediniz" diyerek tepki gösterdi.

AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen mitingde şunları söyledi:

"Ben Şanlıurfa'yı, Bursa'yı ihya etmiş bir siyasetçiyim. İnanmayan Bursa'da gider çevre yolundan geçer. İnanmayan Şanlıurfa'ya gider projeleri görür. Onun için yapacağımız şey belli, siz yeter ki 31 Mart sabahı Emrah kardeşimize verin oyunuzu, gerisine karışmayın. Onun için diyorum ki particiliğe 4 yıl ara verin, 'Artvin kalkınsın, Artvin yükselsin particisi' olalım. Bu dönem 'Artvin kalkınsın partisinden' yana olalım. Artvin ve Ardanuç kalkınsın diyorsak, 2028'e kadar bunu sağlayacak 'Artvin kalkınsın partisinden' yana olacağız."

"BAĞLANACAK İNŞALLAH"

Miting esnasında bir yurttaş milletvekili Çelik'e 1993 yılında dönemin Bayındırlık ve iskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı tarafından temeli atılan Artvin-Ardahan yolunun Ardanuç etabının 31 yıldır bitirilmemesini hatırlattı. "Sayın Bakanım her şeyi güzel konuştunuz ama Dereyolu'nu unuttunuz ve hiç bahsetmediniz" diyerek tepki gösteren yurttaşa Faruk Çelik " Ardanuç Artvin'e sağlıklı bir şekilde bağlanacak inşallah" karşılığını verdi.