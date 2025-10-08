AKİB Genel Sekreterliği'ne Halil İbrahim Korkmaz Atandı

Avrupa'daki en güçlü Türk sivil toplum kuruluşlarından biri olarak gösterilen Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB), Genel Sekreterliği görevine Avrupa STK'larında uzun yıllar görev yapan deneyimli isim Halil İbrahim Korkmaz'ı getirdi.

AKİB Genel Başkanı Ali Hızar, atamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Birliğimize güç katacak, vizyonumuzu ileriye taşıyacak Kayseri sevdalısı bir kardeşimizi aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Halil İbrahim Korkmaz'ın bilgi birikimi ve tecrübesiyle AKİB'e önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Yeni göreviyle ilgili açıklama yapan Halil İbrahim Korkmaz ise, "AKİB ailesine katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Avrupa'daki Kayserili iş insanlarımızın birlik ve dayanışmasını güçlendirmek için var gücümle çalışacağım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ