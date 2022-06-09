Akhisar'ın İlk Kadın Kafe'si Birinci Yılını Kutladı - Haberler

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Akhisar'ın İlk Kadın Kafe'si Birinci Yılını Kutladı

ANKA - Yerel
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Akhisar'ın İlk Kadın Kafe'si Birinci Yılını Kutladı

Akhisar Belediyesi’nin desteklediği, çalışanların ve yöneticilerin tamamının kadın olduğu Akhisar’ın ilk Kadın Kafe’si KafeKoop, birinci yılını kutladı.

Akhisar Belediyesi'nin desteklediği, çalışanların ve yöneticilerin tamamının kadın olduğu Akhisar'ın ilk Kadın Kafe'si KafeKoop, birinci yılını kutladı.

Akhisar Kadın Kooperatifi tarafından işletilen Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde bulunan KafeKoop Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte birinci yılını pasta keserek kutladı.

Akhisar Kadın Kooperatifi Başkanı Sevim Şirin, günün anısına desteklerinden dolayı Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya plaket takdim etti.

Akhisar'a üreterek değer katan kadınlara destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Emekleriyle, ürettikleriyle şehrimizi güzelleştiren ve değer katan Akhisar Kadın Kooperatifi'mize bağlı KafeKoop'un açılışının 1. yılını hep birlikte kutladık. Her şey için teşekkürler. Nice yıllara" dedi.

ANKA / Yerel

Besim Dutlulu Uğur Mumcu Akhisar Yerel Haberler

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