Akhisar'da şehit aileleri ve gazilerden duygu dolu buluşma

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi tarafından Akhisar'da düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. Pilav hayrının yapıldığı etkinlikte dualar okunurken, düzenlenen istişare toplantısında talep ve sorunlar masaya yatırıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, Akhisar Temsilciliği ev sahipliğinde şehit aileleri ve gazilerle anlamlı bir buluşmaya imza attı.

Program kapsamında, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler için pilav hayrı düzenlenirken, okunan dualarla şehitler rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Etkinliğin devamında gerçekleştirilen geniş katılımlı aile toplantısında ise şehit aileleri ve gazilerin talep, görüş ve beklentileri dinlendi. Karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri değerlendirilirken, dayanışma ve birlik mesajları verildi.

Programda konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, derneğin yalnızca bir sivil toplum kuruluşu değil, aynı zamanda bir "gönül evi" olduğunu vurguladı.

Kıyışkan, "Şehitlerimizin emaneti başımızın tacıdır. Gazilerimizin onuru milletimizin onurudur. Bizler aynı acının ve aynı vatan sevgisinin etrafında birleşmiş büyük bir aileyiz. Kapımız da gönlümüz de tüm şehit ailelerimize ve gazilerimize sonuna kadar açıktır" dedi.

Akhisar Temsilcisi Gazi Ömer Kayhan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa Turgutlu Temsilcisi Büşra Özkan Şentürk ile çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı.

Dernek yetkilileri, şehitlerin hatırasını yaşatmaya ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - MANİSA

