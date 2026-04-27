Haberler

Akhisar'da şehit aileleri ve gazilerden duygu dolu buluşma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi tarafından Akhisar'da düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Pilav hayrının yapıldığı etkinlikte dualar okunurken, düzenlenen istişare toplantısında talep ve sorunlar masaya yatırıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, Akhisar Temsilciliği ev sahipliğinde şehit aileleri ve gazilerle anlamlı bir buluşmaya imza attı.

Program kapsamında, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler için pilav hayrı düzenlenirken, okunan dualarla şehitler rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Etkinliğin devamında gerçekleştirilen geniş katılımlı aile toplantısında ise şehit aileleri ve gazilerin talep, görüş ve beklentileri dinlendi. Karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri değerlendirilirken, dayanışma ve birlik mesajları verildi.

Programda konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, derneğin yalnızca bir sivil toplum kuruluşu değil, aynı zamanda bir "gönül evi" olduğunu vurguladı.

Kıyışkan, "Şehitlerimizin emaneti başımızın tacıdır. Gazilerimizin onuru milletimizin onurudur. Bizler aynı acının ve aynı vatan sevgisinin etrafında birleşmiş büyük bir aileyiz. Kapımız da gönlümüz de tüm şehit ailelerimize ve gazilerimize sonuna kadar açıktır" dedi.

Akhisar Temsilcisi Gazi Ömer Kayhan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa Turgutlu Temsilcisi Büşra Özkan Şentürk ile çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı.

Dernek yetkilileri, şehitlerin hatırasını yaşatmaya ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi

Neler oluyor? Gece boyunca süren sevkiyat radara böyle yansıdı
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü

Okulları adam etmek için kafa yorarken gelen görüntüye bakın
Seçim yenilgisi sonrası Orban'ın yakın çevresi servetlerini yurt dışına kaçırmaya başladı

16 yıllık iktidarını sandıkta kaybetti ülkeden büyük kaçış başladı
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Mansur Yavaş cephesinden 'Her koşulda adayım' iddiasına yanıt

Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren iddiaya jet hızında yalanlama

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü

Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü
Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı