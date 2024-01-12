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Akhisar Belediyesi Regaip Kandili'nde Binlerce Akhisarlıya Helva İkram Etti

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Akhisar Belediyesi, Regaip Kandili'nde kentin farklı noktalarında binlerce Akhisarlı'ya helva ikramında bulundu. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Kalpten edilen tüm duaların kabul olması dileğiyle, gecemiz mübarek olsun' diyerek, tüm Akhisarlılar'ın Regaip Kandili'ni bir kez daha kutladı.

Akhisar Belediyesi, Regaip Kandili'nde kentin farklı noktalarında binlerce Akhisarlı'ya helva ikramında bulundu. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Kalpten edilen tüm duaların kabul olması dileğiyle, gecemiz mübarek olsun" diyerek, tüm Akhisarlılar'ın Regaip Kandili'ni bir kez daha kutladı.

Akhisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında ibadetlerini yapmak üzere camilere gelen vatandaşlara sıcak helva dağıttı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesajı yayımlayarak tüm Akhisarlılar'ın ve İslam aleminin kandilini kutladı. Dutlulu, "Mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Gecemizin, acıların ve savaşların son bulduğu, güzel günlerin başlangıcına vesile olmasını temenni ediyorum. Kalpten edilen tüm duaların kabul olması dileğiyle, Regaip Kandilimiz mübarek olsun" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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