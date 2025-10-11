Haberler

Akharım Ortaokulu'ndan Gazze İçin Barış Bahçesi

Akharım Ortaokulu'ndan Gazze İçin Barış Bahçesi
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akharım Ortaokulu'nda öğrenciler, Gazze için destek amaçlı bir barış bahçesi kurarak 20 çam ağacı dikti. Okul müdürü Süleyman Sarıışık, etkinliğin Türk-Filistin kardeşliğine katkı sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Beldesi'nde Atatürk Ortaokulunda Gazze için barış bahçesi kuruldu.

Akharım Ortaokulu Okulu yönetimi, öğretmen ve öğrencileri birlikte okul bahçesine barış bahçesi kurdu. Okul bahçesinin bir bölümünü çitler ile bölerek ağaçlandıran okul yönetimi ve 160 öğrenci barış bahçesine 20 çam ağacı dikti. Yanlarında Türk bayrağı ve Filistin bayrağı getiren öğrenciler etkinlik boyunca bayrakları taşıdılar.

Okul Müdürü Süleyman Sarıışık, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu gün burada Filistinli kardeşlerimize destek olmak amacıyla bir hatıra ormanı oluşturduk. Bugün belki bir ağaç dikiyoruz ama içine kattığımız sevgi ile ilerde orman olacak. Özellikle 2023 yılında başlatılan maarif modeli uygulaması kapsamında Hem öğrencilerimize ağaç bilincini aşılamak hem de Türk Filistin kardeşliğini bu gün bu etkinliği düzenledik" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
