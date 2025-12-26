Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne anjiyografi cihazı bağışı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı tarafından anjiyografi cihazı bağışlandı. Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Üniversite Destekleme Vakfı arasında bağış protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Antalya Üniversite Destekleme Vakfı tarafından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü'ne bir adet Flat Panel Dedektörlü Monoplan Dijital Anjiyografi Sistemi kazandırılacak. Bağış protokolü için Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

Anjiyografi cihazı desteğine ihtiyacımızı vakfımız karşıladı

Törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitenin önemli bir ihtiyacının karşılandığını belirterek, "Destekleme Vakfımızla uzun süredir üniversitemize en yüksek katkıyı nasıl sağlayabileceğimizi değerlendiriyorduk. Kardiyoloji alanında ciddi bir anjiyografi cihazı ihtiyacımız vardı. Vakfımızın desteğiyle bu cihazı en kısa sürede hastanemize kazandıracağız. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Uluç ise vakfın 1973 yılında kurulduğunu hatırlatarak, bugüne kadar yaklaşık 200 öğrenciye burs verdiklerini, bunun yanı sıra eğitim kurumlarına laboratuvar ve çeşitli destekler sağladıklarını ifade etti. Uluç, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hastalara şifa olacak bir cihazın bağışlanmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Konuşmaların ardından bağış protokolü, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Uluç tarafından imzalandı.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Uluç, Başkan Yardımcısı Fatma Gül Hesapcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. - ANTALYA