Haberler

ABD İstihbarat Direktörü Gabbard, eşinin sağlık durumunu gerekçe göstererek Trump'a istifasını sundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, eşine nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi konulması üzerine Başkan Trump'a istifasını sundu. Trump, Gabbard'ın 30 Haziran'da görevden ayrılacağını duyurdu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, eşinin sağlık durumunu gerekçe göstererek Başkan Donald Trump'a istifasını sundu.

Gabbard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Başkan Trump'a sunduğu istifa mektubunu paylaştı.

Mektubunda, kendisine verilen görevden dolayı Trump'a teşekkür eden Gabbard, "Eşim Abraham'a yakın zamanda, son derece nadir görülen bir kemik kanseri türü teşhisi kondu. Önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca kendisini büyük zorluklar bekliyor. Şu aşamada, onun yanında olabilmek ve bu mücadele sürecinde kendisine tam destek verebilmek adına kamu hizmetinden ayrılmam gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Gabbard, eşini bu zorlu dönemde yalnız bırakmak istemediğini belirttiği mektubunda, Trump'a hitaben, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki haftalar boyunca, sizin ve ekibinizin liderlik veya işleyiş açısından herhangi bir aksama yaşamaması adına, görev devrinin sorunsuz ve kapsamlı şekilde gerçekleşmesini sağlamaya kendimi tamamen adamış durumdayım. Ailemiz adına bu son derece kişisel ve zorlu dönemde gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederim."

Trump, Gabbard'ın istifa mektubunu aldığını sosyal medyadan duyurdu

ABD Başkanı Trump, Gabbard'ın istifa mektubunu paylaşmasından dakikalar sonra Truth Social hesabından, "Ne yazık ki, harika bir iş çıkardıktan sonra Tulsi Gabbard, 30 Haziran itibarıyla yönetimden ayrılıyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu istifa mektubunun ekran görüntüsüne yer veren Trump, eşine kemik kanseri teşhisi konulan Gabbard'ın "haklı olarak bu zorlu mücadelede" eşinin yanında olmak istediğini belirtti.

Trump, "Tulsi, inanılmaz bir iş çıkardı ve onu özleyeceğiz. Kendisinin, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü bünyesindeki son derece saygın Baş Direktör Yardımcısı Aaron Lukas, Ulusal İstihbarat Direktör Vekili olarak görev yapacak." açıklamasını yaptı.

Gabbard'ın, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşı olduğuna dair haberler

ABD basınında, Gabbard'ın, daha önce istifa eden yardımcısı Joe Kent gibi ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşı olduğuna dair haberler çıkmıştı.

Basında, Beyaz Saray yetkililerinin, Gabbard'ı Venezuela'ya ilişkin operasyonel görüşmelerin dışında bıraktığını ve Trump'ın, hassas planlama süreçleri konusunda kendisine tam olarak güvenmediğini öne süren iddialara da yer verilmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e tansiyonu düşürecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki

Kampüste tansiyon yüksek! Kapılar kilitlendi, öğrenciler eyleme geçti
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

30 metre yüksekten düşen tır facia getirdi

Karşıyaka Stadı için beklenen karar meclisten geçti

Beklenen karar meclisten geçti! O şehrimize yeni stat geliyor

Kenan Yıldız, Serie A'da sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi

Gururlandırmaya devam ediyor!
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu Norveç Kralı V. Harald açıkladı

Milyonların beklediği haberi ülkenin kralı duyurdu
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu