Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mahalleleri Ziyaret Etti

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kazanlı, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinde esnaf ve vatandaşlara ziyarette bulundu.

Başkan yardımcıları, Meclis üyeleri ve Cumhuriyet Mahalle Muhtarı İbrahim Koca'nın da yer aldığı ziyarette, esnaf ile tavla oynayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, küçük çocukları da hediye oyuncaklarla sevindirdi.

Talep ve şikayetleri yerinde dinledi

Kazanlı ve Cumhuriyet mahalle sakinlerinin ilgisi ile karşılaşan ve vatandaşlara tatlı ikram eden Başkan Gültak, gün içinde Hürriyet Mahallesi'ni de ziyaret etti. Başkan Gültak ayrıca bölgede faaliyet gösteren firmaları da gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yağmur suyu birikimi şikayeti olan sokakları da gezen Mustafa Gültak, bu durumdaki bölgelerin kaldırımları ile birlikte tamamen yenilenmesi için birim yetkililerine talimat verdi. Bazı vatandaşların yaşadıkları mağduriyetlerin sona ermesi için bölgeye bir postane açılması talebi üzerine de Başkan Gültak, konuyu takip edeceğini ve gerekli girişimleri başlatacağını söyledi. - MERSİN