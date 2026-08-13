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Akçakoca'da Su Projesinde Yüzde 10 Aşamasına Ulaşıldı

Akçakoca'da Su Projesinde Yüzde 10 Aşamasına Ulaşıldı
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Düzce İl Özel İdaresi'nin Akçakoca Paşalar Grubu su alma yapısı ve isale hattı projesinde çalışmalar başladı; fiziki gerçekleşme yüzde 10'a ulaştı. Proje kapsamında boru döşenmesi, depo yenilenmesi ve yeni su alma yapıları inşası hedefleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Akçakoca Paşalar Grubu su alma yapısı ve kısmi isale hattı projesinde çalışmalar başladı. Projede fiziki gerçekleşme yüzde 10'a ulaştı.

Düzce İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından proje, maliyet ve kontrollük süreçleri yürütülen Akçakoca Paşalar Grubu Su Alma Yapısı ve Kısmi İsale Hattı Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında 300 metre uzunluğunda 110 milimetre çapında PE100 boru ile 2 bin metre uzunluğunda 200 milimetre çapında PE100 boru döşenecek. Ayrıca 400 metreküp kapasiteli içme suyu deposu yenilenecek, mevcut su alma yapısında tadilat gerçekleştirilecek ve iki yeni su alma yapısı inşa edilecek. İsale hattına ait sanat yapıları ile diğer imalatların da yapılacağı projenin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 10 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Çalışmalarla Akçakoca Paşalar Grubu'nun içme suyu altyapısının güçlendirilmesi ve bölgedeki su ihtiyacının daha sağlıklı şekilde karşılanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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