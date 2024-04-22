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Akçakoca Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 yılı Nisan ayı olağan genel kurulu yapıldı

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Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 yılı Nisan ayı olağan genel kurulu Akçakoca'da yapıldı. İlçede yapılan çalışmalar ele alındı ve muhtarların talepleri ve sorunları dinlendi.

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 yılı nisan ayı olağan genel kurulu yapıldı.

Köylerde yapılan çalışmaların önderliğini üstlenen Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 yılı Nisan ayı olağan genel kurulu Akçakoca'da yapıldı. Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ve ilçe protokolünün de katılım sağladığı genel kurulda, ilk 3 ay içerisinde ilçe de yapılan çalışmalar ele alındı. Ayrıca genel kurula katılan muhtarların talepleri ve sorunları da dinlenerek 2024 yılı yatırım programına alınması için çalışmalar yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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