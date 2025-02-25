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Akçakoca Kaymakamı Şoförlerle Buluştu

Akçakoca Kaymakamı Şoförlerle Buluştu
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Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçe genelindeki şoförlerin istek ve taleplerini dinlemek amacıyla Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve Şoförler Odası'nı ziyaret etti.

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçe genelinde taşımacılık yapan şoförleri ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

Düzce'nin denize açılan kapısı Akçakoca'da bulunan şoförlerin istek ve taleplerini dinlemek için Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin çalışma başlattı. Bu çerçevede Kaymakam Pişkin, Akçakoca Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve Akçakoca Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret ederek ilçe genelinde ki şoförlerin sorunlarını, istek ve taleplerini dinledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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