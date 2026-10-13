Akçakoca Kaymakamı, kunduracı ustalarıyla buluşup mesleğin durumunu konuştu

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DÜZCE (İHA) – Akçakoca'da uzun yıllardır kunduracılık mesleğini sürdüren Ahmet Akan, Ekrem Tuzcuoğlu ve Turhan Yemenici, geleneksel zanaatın yaşatılmasına yönelik emekleriyle dikkat çekiyor. Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, deneyimli ustalarla bir araya gelerek mesleğin geçmişi ve bugünü hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, ilçede geleneksel kunduracılık mesleğini uzun yıllardır sürdüren Ahmet Akan, Ekrem Tuzcuoğlu ve Turhan Yemenici ile iş yerlerinde bir araya geldi.

Kunduracı esnaflarıyla sohbet eden Kaymakam Uzan, ustaların mesleki deneyimleri ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmelerde, geçmişten günümüze aktarılan kunduracılık mesleğinin günümüzdeki durumu ve geleneksel zanaatların korunmasının önemi ele alındı.

Gelişen teknoloji ve değişen tüketim alışkanlıklarıyla birlikte unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan geleneksel kunduracılık, yılların deneyimini ve el emeğini yaşatmaya devam ediyor. Mesleğin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekilen buluşmalarda, ustaların yıllardır sürdürdüğü çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, mesleklerini uzun yıllardır sürdüren Ahmet Akan, Ekrem Tuzcuoğlu ve Turhan Yemenici'ye emeklerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı