Sıcak havayı fırsat bilenler Akçakoca sahillerine akın etti

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı konumundaki Akçakoca ilçesinde, sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Akçakoca'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kentin denize kıyısı olan tek ilçesinde plajlara gelmeye başladı. Çevre il ve ilçelerden de çok sayıda ziyaretçinin dinlenmek ve serinlemek için rotasını çevirdiği ilçede vatandaşlar, Karadeniz'in serin sularına girerek ve kumsalda güneşlenerek vakit geçiriyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı