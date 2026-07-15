Haberler

Sıcak havayı fırsat bilenler Akçakoca sahillerine akın etti

Sıcak havayı fırsat bilenler Akçakoca sahillerine akın etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da hava sıcaklığının 25 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar ve çevre illerden gelen ziyaretçiler sahilleri doldurdu.

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı konumundaki Akçakoca ilçesinde, sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Akçakoca'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kentin denize kıyısı olan tek ilçesinde plajlara gelmeye başladı. Çevre il ve ilçelerden de çok sayıda ziyaretçinin dinlenmek ve serinlemek için rotasını çevirdiği ilçede vatandaşlar, Karadeniz'in serin sularına girerek ve kumsalda güneşlenerek vakit geçiriyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine suikast planlamışlardı: Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Bakan Gürlek'in eşine suikast planlamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var

Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları

Öğretmen, polis, vaiz! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları