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Düzce'de sıcak havayı fırsat bilenler denize koştu

Düzce'de sıcak havayı fırsat bilenler denize koştu
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar serinlemek için sahile akın etti. Hafta sonu plajlarda yoğunluk yaşanırken, özellikle öğle saatlerinden sonra denize girenlerin sayısı arttı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahil boyunca denizin ve güzel havanın tadını çıkardı. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıkların artmaya devam etmesi bekleniyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için sahile akın etti. Hafta sonu plajlarda dikkat çeken yoğunluk yaşanırken, özellikle öğle saatlerinden sonra denize girenlerin sayısı arttı.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahil boyunca hem denizin hem de güzel havanın tadını çıkardı. Kimi aileleriyle birlikte sahilde vakit geçirirken kimi vatandaşlar ise sıcak havadan bunalarak kendini Karadeniz'in serin sularına bıraktı.

Sahillerde hafta sonundaki yoğunluk yaşanmasa da orta derecede bir kalabalık oluştuğu gözlendi. Deniz kenarında güneşlenenler ve yüzerek serinleyenler, yaz sezonunun erken başladığını söyledi.

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artmaya devam etmesi beklenirken, Akçakoca sahillerinin hafta sonuna doğru daha da yoğunlaşacağı tahmin ediliyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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