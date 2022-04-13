Akçakoca'da miniklere orman sevgisi anlatıldı - Haberler

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Akçakoca'da miniklere orman sevgisi anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Akçakoca'da miniklere orman sevgisi anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Ayazlı Anaokulunda eğitim gören öğrencilere, orman ve doğa sevgisi temalı gösteri yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Ayazlı Anaokulunda eğitim gören öğrencilere, orman ve doğa sevgisi temalı gösteri yapıldı.

Akçakoca'da Orman Haftası kutlamaları çerçevesinde Ayazlı Anaokulu ziyaret edildi. Okulda minik öğrencilere Orman Muhafaza Memuru Gülcan Sürücü tarafından orman ve doğa sevgisi temalı sunum gösterisi yapıldı. Sunumda çocuklara orman ve orman içerisinde bulunan canlılarla ilgili bilgiler verildi. Ormanların korunması konuları ve çöp atılmaması gerektiği anlatıldı. Orman yangını görülmesi halinde hangi numaradan kimlerin aranması gerektiği konularında da bilgilendirmeler yapıldı.

Program, minik öğrencilere hediyelerin verilmesiyle son buldu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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