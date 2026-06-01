Haberler

Esra Işık'ın Yurt Dışına Çıkış Yasağı Kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki 679 parselin acele kamulaştırılmasına karşı protesto sırasında tutuklanan Esra Işık'ın yargılandığı davada yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı, duruşma 22 Haziran'a ertelendi.

(MUĞLA) - Haber: Esma TURAN

Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki 679 parselin acele kamulaştırılmasına ilişkin bilirkişi keşfi sırasında yapılan protesto sonrasında tutuklanan ve 42 gün sonra tahliye edilen Esra Işık'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Işık'ın yurt dışı çıkış yasağı kaldırılırken, duruşma 22 Haziran'a ertelendi.

Akbelen Ormanı çevresindeki Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerinde bulunan toplam 679 parsellik tarım arazisinin, Yeniköy Termik Santrali'ne kömür sağlanması amacıyla 10 Ocak 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile acele kamulaştırılmasına karar verilmişti.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından kamulaştırma kapsamındaki parsellerin değer tespiti ve el koyma işlemleri için dava açılırken, 30 Mart'ta kamulaştırma kararı verilen alanlarda bilirkişi keşfi yapılmıştı. Keşif işlemlerine bölgede karşı çıkan İkizköylü Esra Işık, aynı gün gece saatlerinde gözaltına alınmış, 31 Mart'ta sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla yargılanan Işık hakkında mahkeme, 11 Mayıs'ta yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye kararı vermişti. Esra Işık'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması, bugün Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Işık'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebinin kaldırılmasına karar verirken duruşma 22 Haziran'a ertelendi.

"BİZ TOPRAĞIMIZ İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ"

Esra Işık, duruşma sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Biz toprağımız ve yurdumuz için tertemiz bir mücadele veriyoruz. Buradan soruyoruz, memleketini sevmek suç mu? Toprağını, yurdunu sevmek suç mu? Evini, barkını, köylüsünü, komşunu sevmek suç mu? Yetiştirdiğin zeytin ağacını sevmek, sahip çıkmak suç mu? Bunlar suç mu? Ben sadece kendi toprağıma, kendi memleketime sahip çıkmadım. Ben bu ülkenin bir karış toprağı için canımı bile veririm dedim, veririm de. Yargılamalar bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan bu memleketin dimdik ayakta kalması, toprağının ve zeytininin yaşaması, köylüsünün mağdur edilmemesi, yerlerde sürüklenmemesi, yoksullaştırılmaması, mülksüzleştirilmemesi. Ben sadece kendi toprağıma değil, ben bu nasırlı ellere sahip çıktım. Benim dedem yıllarca emek edip o ağaçları sırtında bir tane gömlek yokken, ayağında bir tane çarık yokken yetiştirdi. Bu kadar kolay mı?"

Kaynak: ANKA
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı

CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel yeterli imza sayısını topladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu

Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Yasak koydular
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına en sert tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
Noa Lang değil! Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer

Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer
5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Selçuksports'un sahibi gözaltına alındı

Selçuksports'un sahibi gözaltında! Bakın hangi ilde yakalandı