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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Adana'mızda ve Osmaniye'mizde meydana gelen depremlerden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. "

Kaynak: İhlas Haber Ajansı