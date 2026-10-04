AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Adana’mızda ve Osmaniye’mizde meydana gelen depremlerden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. "Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Adana’mızda ve Osmaniye’mizde meydana gelen depremlerden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Adana'mızda ve Osmaniye'mizde meydana gelen depremlerden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. "
Kaynak: İhlas Haber Ajansı