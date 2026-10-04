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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Adana’mızda ve Osmaniye’mizde meydana gelen depremlerden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. "

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Adana’mızda ve Osmaniye’mizde meydana gelen depremlerden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Adana'mızda ve Osmaniye'mizde meydana gelen depremlerden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. "

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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