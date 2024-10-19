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AK Parti Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu

AK Parti Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu
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Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, Avni Akyol yurtlarında konaklayan arkadaşlarıyla birlikte AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile bir araya geldi. Öztürk, öğrencilere kariyer hedefleri hakkında görüşlerini iletti ve destek sözü verdi.

DÜZCE (İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören ve Avni Akyol yurdunda konaklayan öğrenciler ile bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Avni Akyol Erkek öğrenci yurdunda konaklayan öğrenciler Milletvekili Ercan Öztürk ile bir araya geldi. Öğrenciler ile kariyer hedefleri konusunda görüşlerini aktaran vekil Öztürk, üniversite hayatları boyunca öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını yapabilecekleri çalışmalara destek olacaklarını dile getirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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