AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, İlçe Ziyaretlerine Devam Ediyor

Ak Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu; sahadaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İlçe ziyaretlerine İncesu'dan başlayan Çopuroğlu, ilçenin cadde ve sokaklarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi. İlçe ziyaretlerinde AK Parti'ye katılan en yeni üyenin rozetini coşkuyla takan Çopuroğlu; "Partimize katılan her yeni kardeşimizle daha da güçleniyoruz. En son üyemizden başlayarak ilçelerimizi geziyor, teşkilatımızın gücünü sahada hissettiriyoruz" dedi.

Kayseri'nin dört bir yanında kapı kapı dolaştıklarını ve gönüllere dokunduklarını belirten Çopuroğlu; "Uzak yakın demeden her ilçemizde vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İncesu'dan başlattığımız ziyaretlerimizi diğer ilçelerimizde de sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ