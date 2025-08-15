AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, İlçe Ziyaretlerine Devam Ediyor

AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, İlçe Ziyaretlerine Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İncesu'dan başlayarak ilçelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yeni üyelere rozet takarak partinin gücünü artırdıklarını belirtti.

Ak Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu; sahadaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İlçe ziyaretlerine İncesu'dan başlayan Çopuroğlu, ilçenin cadde ve sokaklarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi. İlçe ziyaretlerinde AK Parti'ye katılan en yeni üyenin rozetini coşkuyla takan Çopuroğlu; "Partimize katılan her yeni kardeşimizle daha da güçleniyoruz. En son üyemizden başlayarak ilçelerimizi geziyor, teşkilatımızın gücünü sahada hissettiriyoruz" dedi.

Kayseri'nin dört bir yanında kapı kapı dolaştıklarını ve gönüllere dokunduklarını belirten Çopuroğlu; "Uzak yakın demeden her ilçemizde vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İncesu'dan başlattığımız ziyaretlerimizi diğer ilçelerimizde de sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump ile Putin bugün bir araya geliyor! Kritik görüşme öncesi Lavrov'dan tişörtlü mesaj

Dünyanın güzünün çevrildiği görüşme öncesi olay mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.