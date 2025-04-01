AK Parti Manisa Gençlik Kolları Ramazan'da Kumanya Dağıttı

AK Parti Manisa Gençlik Kolları, Ramazan ayında 'İftara 5 Kala' sloganıyla iftarda evine yetişemeyen vatandaşlara kumanya dağıttı. 17 ilçede faaliyet gösteren Gençlik Kolları 500'den fazla noktada ikramda bulundu.

AK Parti Manisa Gençlik Kolları Başkanı Av. Ali Yenilmez ve Gençlik Kolları üyeleri, Ramazan'da 'İftara 5 Kala' sloganıyla iftarda evine yetişemeyen vatandaşlara oruçlarını evlerine gidene kadar açabilmeleri için içerisinde hurma, meyve suyu, kek ve su bulunan kumanyalar dağıttı. Gençlik Kolları Başkanı Yenilmez, 'İftara 5 Kala' etkinliği ile Ramazan ayında birlik, beraberlik ve kardeşliğin getirdiği paylaşma sorumluluğunu yerine getirdiklerini ifade ederek, "15 ayrı noktada çay bizden sohbet sizden programları, 7 kez gençlik programları, iftar programları ve 35 farklı noktada ise Geceye ışık tutan AK Gençlik programlarımızı gerçekleştirdik." dedi.

15 binden fazla kişiye de dokunulduğunu belirten Yenilmez, Etkinliklerini Ramazan ayı boyunca sürdürdüklerini 17 ilçede aralıksız faaliyet gösterildiğine dikkat çekti. - MANİSA