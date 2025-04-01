Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt

Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in Silivri iddialarına sert yanıt
'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı
Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

AK Parti Manisa Gençlik Kolları Ramazan'da Kumanya Dağıttı

AK Parti Manisa Gençlik Kolları Ramazan'da Kumanya Dağıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Manisa Gençlik Kolları, Ramazan ayında 'İftara 5 Kala' sloganıyla iftarda evine yetişemeyen vatandaşlara kumanya dağıttı. 17 ilçede yapılan etkinliklerle 15 binden fazla insana ulaşıldı.

AK Parti Manisa Gençlik Kolları, Ramazan ayında 'İftara 5 Kala' sloganıyla iftarda evine yetişemeyen vatandaşlara kumanya dağıttı. 17 ilçede faaliyet gösteren Gençlik Kolları 500'den fazla noktada ikramda bulundu.

AK Parti Manisa Gençlik Kolları Başkanı Av. Ali Yenilmez ve Gençlik Kolları üyeleri, Ramazan'da 'İftara 5 Kala' sloganıyla iftarda evine yetişemeyen vatandaşlara oruçlarını evlerine gidene kadar açabilmeleri için içerisinde hurma, meyve suyu, kek ve su bulunan kumanyalar dağıttı. Gençlik Kolları Başkanı Yenilmez, 'İftara 5 Kala' etkinliği ile Ramazan ayında birlik, beraberlik ve kardeşliğin getirdiği paylaşma sorumluluğunu yerine getirdiklerini ifade ederek, "15 ayrı noktada çay bizden sohbet sizden programları, 7 kez gençlik programları, iftar programları ve 35 farklı noktada ise Geceye ışık tutan AK Gençlik programlarımızı gerçekleştirdik." dedi.

15 binden fazla kişiye de dokunulduğunu belirten Yenilmez, Etkinliklerini Ramazan ayı boyunca sürdürdüklerini 17 ilçede aralıksız faaliyet gösterildiğine dikkat çekti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.