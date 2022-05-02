AK Parti'li Özmen'den birliktelik vurgusu - Haberler

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AK Parti'li Özmen'den birliktelik vurgusu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AK Parti'li Özmen'den birliktelik vurgusu

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Ramazan Bayramı mesajında birlik ve beraberliğe vurgu yaparak "Bayramın ülkemize, milletimize huzur ve barış getirmesini diliyorum" dedi.

Ak Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Ramazan Bayramı mesajında birlik ve beraberliğe vurgu yaparak "Bayramın ülkemize, milletimize huzur ve barış getirmesini diliyorum" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çeken Özmen, mesajında "Kıymetli hemşehrilerimizin ve aziz Milletimizin mübarek Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Ömer Özmen, AK Parti, Aydın, Yerel, Haberler

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