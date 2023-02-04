AK Parti'li Özhaseki, Kayseri'de yapımı süren yeni terminal binasını inceledi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yapımı devam eden Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni terminal binasını inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Özhaseki, kentteki büyük bir yatırımın başında olduklarını ifade etti.

Kayseri'ye özellikle AK Parti hükümetleri döneminde birçok yatırım yapıldığını belirten Özhaseki, onlardan birinin de yeni havalimanı olduğunu anlattı.

Özellikle yaz dönemlerinde yolcuların dışarı taştığı, nahoş ortamların doğduğu durumları bildiklerini ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Normalde 58 bin metrekare gibi başlayacak olan inşaat, ek ilavelerle büyüterek otoparklarla neredeyse 90 bin metrekareyi bulan devasa bir inşaata dönüştü. Devlet, ilk ihale döneminde belki 800 milyon lira ile ifade ortaya koymuşken bizim isteklerimizle itfaiye binasının yapılmasıyla otoparkın, ilave peronun yapılmasıyla neredeyse güncellenmiş olarak burada 2 trilyon liraya yakın bir para harcıyor. Kayseri için bu durum müthiş bir şey. İyi bir ortam. Çünkü eskiden turizmden istifade edemeyen bir Kayseri vardı."

Özhaseki'ye incelemede, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu eşlik etti.