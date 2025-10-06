AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı'ndan Gazze için sessiz çığlık zinciri

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sessiz Çığlık Zinciri"ne Kütahya'dan destek verdi. İl Kadın Kolları Başkanı Sevde Nur Karabacak Çakıcı, yaptığı basın açıklamasında Gazze'de yaşanan zulme karşı kadınların vicdanıyla meydanlarda olduğunu vurguladı.

Karabacak Çakıcı, açıklamasında duvarlara kanla yazılmış isimlerin, kaybedilmiş hayallerin ve yitirilen çocuklukların sembolü haline gelen Gazze için artık sessiz kalınamayacağını ifade etti. "Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdik" diyen Çakıcı, kurulan zincirin yalnızca bir eylem değil, insanlık onuruna sahip çıkma iradesi olduğunu söyledi.

"Gazze, ilahi kelamın sarsıcı bir imtihanıdır"

Çakıcı, açıklamasında Kur'an-ı Kerim'in Maide Suresi'nden iktibas yaparak, "Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir canı yaşatan, bütün insanlığı yaşatmış gibidir" ayetini hatırlattı. Gazze'nin bu ilahi kelamın sarsıcı bir imtihanı olduğunu söyleyen Çakıcı, tüm insanlığı vicdanlı olmaya çağırdı.

Tüm dünyadaki kadınlara ve kız kardeşlerine seslenen Karabacak Çakıcı, "Biz bugün tüm kimliklerimizden sıyrılarak yalnızca kadın kimliğimizle buradayız. Çünkü bu mesele insanlık meselesidir" diyerek, barışın kadınların sesiyle mümkün olabileceğini vurguladı.

Karabacak Çakıcı, uluslararası sularda İsrail tarafından müdahale edilen Küresel Sumud Filosu'na da değinerek, Türkiye'nin bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 13 ülkeden 101 gönüllünün güvenli dönüşlerinin sağlandığını belirtti. "Biz de bu kahramanların ülkemize dönüşlerinde yanlarında olduk" dedi.

Konuşmasının sonunda Filistin için özgürlük çağrısı yapan Çakıcı, "Nehirden denize özgür Filistin" sloganıyla sözlerini tamamladı ve meydandaki tüm kadınları sessiz çığlık zincirine katılmaya davet etti. - KÜTAHYA