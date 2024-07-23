AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Başkan Çopuroğlu mesajında; "Bugün, basında sansürün kaldırılışının 116. yıl dönümünü ve Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 24 Temmuz 1908 tarihi, basın özgürlüğünün temellerinin atıldığı, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasının önünün açıldığı önemli bir dönüm noktasıdır. Gazetecilik mesleği, şeffaflık, tarafsızlık ve halkın haber alma özgürlüğü ilkeleri doğrultusunda büyük bir sorumluluk gerektirmektedir. Toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlenmesi ve demokrasinin sağlam temeller üzerine oturmasında basın mensuplarımızın yeri yadsınamaz. Onların özverili çalışmaları sayesinde, halkımız doğru bilgiye ulaşabilmekte ve kamuoyunda sağlıklı bir tartışma ortamı oluşmaktadır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, zor şartlar altında görevlerini yerine getiren, mesleklerini icra ederken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan tüm gazetecilerimizi kutluyorum. Basın özgürlüğünün, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Tüm basın mensuplarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ