Üye Girişi
Haberler

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Çopuroğlu mesajında basının önemine vurgu yaparak, gazetecilerin özverili çalışmalarını takdir etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Başkan Çopuroğlu mesajında; "Bugün, basında sansürün kaldırılışının 116. yıl dönümünü ve Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 24 Temmuz 1908 tarihi, basın özgürlüğünün temellerinin atıldığı, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasının önünün açıldığı önemli bir dönüm noktasıdır. Gazetecilik mesleği, şeffaflık, tarafsızlık ve halkın haber alma özgürlüğü ilkeleri doğrultusunda büyük bir sorumluluk gerektirmektedir. Toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlenmesi ve demokrasinin sağlam temeller üzerine oturmasında basın mensuplarımızın yeri yadsınamaz. Onların özverili çalışmaları sayesinde, halkımız doğru bilgiye ulaşabilmekte ve kamuoyunda sağlıklı bir tartışma ortamı oluşmaktadır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, zor şartlar altında görevlerini yerine getiren, mesleklerini icra ederken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan tüm gazetecilerimizi kutluyorum. Basın özgürlüğünün, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Tüm basın mensuplarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şaban Çopuroğlu Milletvekili AK Parti Kayseri Yerel Politika Güncel Haberler

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

 Canlı Anlatım! Maçta goller yağmur gibi

Canlı Anlatım! Maçta goller yağmur gibi

 Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Bakmadan Geçme

Lugano Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 23 Temmuz Lugano Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lugano Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Spor Smart CANLI izle! (LUGANO FENERBAHÇE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 23 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Lugano Fenerbahçe Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Lugano FB Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? D Smart GO TV'den nasıl izlenir? D Smart GO televizyonda var mı, nereden izlenir? D Smart GO aynı anda kaç kişi kullanabilir? Digitürk D Smart Go kaçıncı kanalda? D Smart hangi platformda, D Smart GO nasıl izlenir, frekansı ne? 23-24 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 23-24 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Üsküdar, Başakşehir 23-24 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Tatyana Ozolina öldü mü? Tatyana Ozolina kimdir? Tatyana Ozolina neden öldü? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Çeşme 23-24 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak

İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title