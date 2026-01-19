Haberler

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı: 'AK Parti'den toplu bir istifa ve farklı bir partiye geçiş söz konusu değildir'
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, Saadet Partisi'nin iddialarını reddederek, partilerinden bin kişinin istifa ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Açıklamada, böyle bir durumun mevcut olmadığı vurgulandı ve yalan bilgi verildiği belirtildi.

Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan kamuoyu açıklamasında AK Parti'den ve MHP'den bin kişinin istifa ederek, Saadet Partisi'ne üye olduğuyla ilgili yapılan paylaşımlara yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, "AK Parti'den toplu bir istifa ve farklı bir partiye geçiş söz konusu değildir" denildi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Saadet Partisi tarafından yapılan yalan yanlış bir açıklamayı düzeltmek isteriz. Kayseri'de "AK Parti ve MHP'den bin kişinin istifa ederek Saadet Partisi'ne katıldığı" yönünde servis edilen paylaşımlar yalan bilgi içermektedir. Paylaşılan fotoğraflarda salondaki kişi sayısı bile binin çok altındadır. Buna rağmen kamuoyuna yalan yanlış rakamlar verilmiş, bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu siyasetin ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Kaldı ki, bu organizasyon için tüm ilçelerin seferber edildiği katılımcı taşınmaya çalışıldığı, hatta buna rağmen salonun doldurulamadığı herkesin malumudur. Gerçekler bu kadar ortadayken, masa başı rakamlarla siyaset yapılması kamuoyunu yanıltmaktan başka bir şey değildir. Açıkça ifade ediyoruz, AK Parti'den toplu bir istifa ve farklı bir partiye geçiş söz konusu değildir. Böyle bir durum ne sahada vardır ne de teşkilat kayıtlarında karşılığı bulunmaktadır. Karşılaştığımız bu tabloyu, son bir yıl içerisinde Kayseri'deki üye sayımızın 181 binden 198 bin 962'ye yükselmesini hazmedememelerine de bağlıyoruz. Algıyla manşet satın alanlar günü kurtarmaya çalışır. Milletle siyaset yapanlar ise eser bırakır, tarih yazar." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
