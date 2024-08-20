AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Selim'de TMO alımlarını inceledi

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Selim'de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alımlarını yerinde inceledi.

Ürünlerini TMO'ya getiren Çiftçilerle de bir araya gelen Çalkın, sorun ve sıkıntıları dilendi. Çalkın, çiftçilere bereketli hasatlar dileklerinde bulundu.

Milletvekili Adem Çalkın, "Söz verdiğimiz gibi, bu sene Selim'imizde TMO alımları hız kesmeden devam ediyor. Çiftçilerimizin alın teri bizim için çok önemli, ürünlerinin karşılığını almalarını istiyoruz. Tüm çabamız bunun için. TMO Selim'imizde alım yaparak büyük bir fedakarlık yapmıştır" dedi.

Çalkın, "Bu alımlar sayesinde çiftçilerimiz ürünlerini en iyi fiyata satmış olacaklar. İfade ettiğim gibi, her zaman, üretimden, satışa çiftçilerimizin yanındayız. Tüm Selimli çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve bol kazançlar diliyor, TMO yetkililerine Selim'imizdeki alımlar dolayısıyla teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Traktörlerin römorklarında bulunan tahılları da kontrol eden Çalkın, daha sonra Selim'den ayrıldı. - KARS