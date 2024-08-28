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AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın Köyleri Ziyaret Ediyor

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AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, köylere yaptığı ziyaretlerle dikkat çekiyor. Çalkın, Kars'ın köylerini tek tek ziyaret ederek, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor ve çözüm önerileri sunuyor.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, köylere yaptığı ziyaretlerle dikkat çekiyor. Çalkın, Kars'ın köylerini tek tek ziyaret ederek, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor ve çözüm önerileri sunuyor.

Köylerdeki ziyaretlerinde vatandaşlarla doğrudan temas kuran Çalkın, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere altyapı, sağlık ve eğitim konularındaki sorunları dinliyor. Çalkın, köy taziye evlerinde düzenlediği toplantılarda, vatandaşların sorularını yanıtladı ve taleplerini not aldı.

Çalkın, yaptığı açıklamada, "Köylerimizin gelişimi ve halkımızın yaşam standartlarının yükselmesi için buradayız. Her köyün kendine has ihtiyaçları var ve bunları yerinde görmek, sorunları doğrudan tespit etmek bizler için büyük önem taşıyor" dedi.

Milletvekili Adem Çalkın, köylerde karşılaştığı sorunları çözmek için çeşitli adımlar atacaklarını ve ilgili kurumlarla işbirliği yapacaklarını belirtti.

Çalkın, "Vatandaşlarımızın önerileri ve talepleri doğrultusunda çözümler üretmek ve köylerimizin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Bu ziyaretler, bizlere yol gösterecek ve bölgesel ihtiyaçları daha iyi anlamamızı sağlayacak" diye konuştu.

Çalkın, Akyaka'ya bağlı Cebeci, Şahnalar ve Duraklı köylerini ziyaret etti.

Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın köy köy dolaşarak gerçekleştirdiği ziyaretler, sorunlara çözüm bulma ve kırsal kalkınmayı destekleme yönündeki kararlılığını ortaya koyuyor. Çalkın, köylerdeki ziyaretlerine devam edecek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürecek. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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