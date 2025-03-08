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AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı'ndan Anlamlı 'Sessiz İftar' Programı

AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı'ndan Anlamlı 'Sessiz İftar' Programı
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Karesi İlçe Başkanlığı, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak düzenlediği 'Sessiz İftar' programı ile katılımcılara birlik ve beraberlik duygusunu yaşattı. İftar etkinliği, sessiz bir şekilde gerçekleştirildi.

AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı, Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak anlamlı bir iftar programına ev sahipliği yaptı. "Sessiz İftar" adıyla düzenlenen etkinlik, derin bir tefekkür ve paylaşım anı olduğunu hatırlattı.

Programa katılan vatandaşlar, herhangi bir konuşma veya yüksek sesli etkinlik olmadan, sadece iftarın huzurunu yaşayarak bir araya geldi. Bu özel buluşmada, birlik ve beraberliğin en saf hali hissedilirken, Ramazan'ın manevi atmosferi de güçlü şekilde yaşandı.

Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, "Sessiz İftar programıyla Ramazan'ın özüne uygun, sade ama bir o kadar da anlamlı bir buluşma gerçekleştirdik. Bir araya gelerek manevi derinliği paylaşmak olduğunu vurgulamak istedik" dedi. Katılımcılar, böylesine farklı ve etkileyici bir organizasyon için emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tarz etkinliklerin devam etmesini temenni etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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