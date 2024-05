AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirdi

Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları, İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünde İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları İsrail'in saldırılarına karşı, İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi. SayStop adı verilen eylemin ardından İstanbul Üniversitesi öğrencileri adına bildiri okundu. Yürüyüşe AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ile öğrenciler katıldı.

Merkez rektörlük binası önünde başlayan yürüyüş, Beyazıt kapısı önünde son buldu. Yürüyüş sonrasında grup adına açıklama yapan Emin Bingöl, "209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli demeden ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği binlerce kişinin evinin, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombalama sonrasında enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır. Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail Devleti artık mızrağın çuvala sığmadığının farkındadır" dedi.

"Öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler, dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırışın fitilini ateşlemiştir"

Bildiriyi okuyan Emin Bingöl, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler, dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırışın fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve insani duruş dersini iptal ettirmek için disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak teşekkür ediyoruz. Bizlerde vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz SaysStop eylemlerimize, boykot çağrılarımıza, yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze Halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL