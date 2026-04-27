AK Parti heyetinden Karaveli'ye ziyaret

Ak Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, beraberindeki heyetle birlikte İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli'yi ziyaret etti. Görüşmede kentte devam eden yatırımlar ve planlanan projeler ele alındı.

Ziyarete AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları ile ilçe başkanları da katıldı. Ziyaret sonrası açıklama yapan İl Başkanı Mustafa Çağlayan, şehirde yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini belirterek, ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ettiklerini vurguladı. Çağlayan açıklamasında, "Daha güçlü, daha yaşanabilir ve daha müreffeh bir Zonguldak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

