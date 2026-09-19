AK Parti heyeti Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı İlbey ile bir araya geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bilecik'e yeni atanan Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, AK Parti heyetiyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçtiğimiz gün yayımlanan kararnameyle Tümgeneral Nail İlbey Jandarma Genel Komutanlığı Strateji ve Dış İlişkiler Başkanı görevinden, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığına atanmıştı. AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz Tümgeneral Nail İlbey'i ziyaret etti. Ziyarette Tümgeneral Nail İlbey'e yeni görevinde başarılar dileyen Halil Eldemir, "Bilecik'imize atanan Tümgeneral Nail İlbey'e yeni görevinde başarılar diliyor, görev süresince kendisine kolaylıklar temenni ediyorum. Nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı