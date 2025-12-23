AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili kovid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz."
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili kovid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili kovid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel