AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaarslan'ın Babası Vefat Etti
AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaarslan'ın babası Ömer Karaarslan, Balıkesir'de amansız hastalıkla mücadele ederken vefat etti. Cenaze, memleketi Gölpazarı'nda defnedilecek.
Ak Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaarslan'ın babası vefat etti.
Bir süredir ikamet ettiğini Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaarslan'ın babası Ömer Karaarslan vefat etti. Karaarslan'ın cenazesinin memleketi Gölpazarı'nda defnedileceği öğrenildi. - BİLECİK