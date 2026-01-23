AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Balıkesir Üniversitesine ziyaret

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın Balıkesir Üniversitesi'ni ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu tarafından üniversitede yürütülen akademik ve bilimsel çalışmalar, üniversitenin son dönemde hayata geçirdiği akademik atılımlar ile devam eden bilimsel projelere hakkında bilgi aldı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın ve beraberindeki heyet, ziyaretin ardından Balıkesir Üniversitesi Teknokent'te incelemelerde bulundu. Heyet, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve BAÜN Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Burcu Aydemir'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Yalçın'a, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, AK Parti MKYK Üyeleri ve İnsan Hakları Başkan Yardımcıları Mehmet Umur ile Arzu Silin Günaydın, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Gençlik Kolları MYK Üyesi ve İnsan Hakları Başkanı Pırıl Özçelik eşlik etti. Rektör yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murt Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl'ın da yer aldığı ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi. - BALIKESİR