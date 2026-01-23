Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Balıkesir Üniversitesine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Balıkesir Üniversitesine ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile bir araya gelerek, üniversitedeki akademik çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın Balıkesir Üniversitesi'ni ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu tarafından üniversitede yürütülen akademik ve bilimsel çalışmalar, üniversitenin son dönemde hayata geçirdiği akademik atılımlar ile devam eden bilimsel projelere hakkında bilgi aldı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın ve beraberindeki heyet, ziyaretin ardından Balıkesir Üniversitesi Teknokent'te incelemelerde bulundu. Heyet, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve BAÜN Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Burcu Aydemir'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Yalçın'a, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, AK Parti MKYK Üyeleri ve İnsan Hakları Başkan Yardımcıları Mehmet Umur ile Arzu Silin Günaydın, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Gençlik Kolları MYK Üyesi ve İnsan Hakları Başkanı Pırıl Özçelik eşlik etti. Rektör yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murt Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl'ın da yer aldığı ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

Dünyanın en basit ilacı krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı