İstanbul'da AK Parti'li gençler Filistin'e destek yürüyüşü yaptı

Ak Parti İstanbul Gençlik Kollarına üye bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüdü.

Ak Parti'li gençler, İsrail'in Gazze'ye ve Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Fatih Camii avlusunda bir araya geldi. Buradan Saraçhane Parkı'na yürüyen gençler, ellerinde "Filistin'de zulme dur de" yazılı pankart taşıyıp, İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Saraçhane Parkı'ında basın açıklaması yapan AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Muhammed Cem Çekerek, Filistin'in yoğun bombardımana tabi tutulduğunu ve en temel insan haklarının bile hiçe sayıldığını vurguladı.

Filistin'de insanlık onurunun ayaklar altına alındığını, İsrail'in tarihe bir kez daha adını kara lekeyle yazdırdığını belirten Çekerek, "Gazze'deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail'in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya girmiştir." ifadelerini kullandı.

Saldırıların ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından itidal çağrısında bulunulduğunu dile getiren Çekerek, "Sükunete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağrılan, bunun dışında aranan her yolun ve hevesin peşinde koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisine hatırlatılan İsrail, ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir." değerlendirmesini yaptı.

Çekerek, "#SayStop" adını verdikleri eylemlerle cuma günü bir kahve zincirine yönelik protestoya 30 bine yakın gencin katıldığını belirtti.

Çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüşte, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük de yer aldı.