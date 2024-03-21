AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Ömer Kerküklü Çıldır'ı Ziyaret Etti

Ak Parti Gençlik Kolları MKYK üyesi Ömer Kerküklü Çıldır'ı ziyaret etti.

Ak Parti Gençlik Kolları MKYK üyesi Ömer Kerküklü ve AK Parti Ardahan Gençlik Kolları Başkanı Emre Karakoyun Çıldır'a gelerek AK Parti Çıldır İlçe Başkanlığını ziyaret ettiler. AK Parti İlçe binasında gerçekleştirilen ziyarette AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu, AK Parti Çıldır Gençlik Kolları Başkanı Fırat Yılmaz, AK Parti Çıldır İl Genel Meclis üyesi adayları A. Rıfat Vural, Kenan Baydar ve partililer hazır bulundu. Sıcak bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette seçim süreci hakkında konuşulup, fikir alışverişinde bulunuldu.

AK Parti ilçe binasında gerçekleştirilen ziyaretin ardından AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyesi Ömer Kerküklü ve AK Parti Ardahan Gençlik Kolları Başkanı Emre Karakoyun, AK Parti Çıldır Gençlik Kolları Başkanı Fırat Yılmaz ile esnaf ziyaretinde bulundular. İlçedeki esnafları tek tek ziyaret ederek sorunlarını dinleyip, sohbet ettiler. - ARDAHAN