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AK Parti Teşkilatı Ticaret İl Müdürü Kürkçü'nün mutlu gününe ortak oldu

AK Parti Teşkilatı Ticaret İl Müdürü Kürkçü'nün mutlu gününe ortak oldu
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve beraberindeki heyet, Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü'nün oğlu Berkay ile Deniz'in düğün törenine katılarak genç çiftin mutluluğunu paylaştı.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve beraberindeki parti teşkilatı, Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü'nün oğlu Berkay ile Deniz'in düğün merasimine katılarak genç çiftin mutluluğunu paylaştı.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, il yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinden oluşan geniş bir heyetle birlikte, Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü'nün oğlu Berkay ile Deniz'in hayatını birleştirdiği düğün törenine katılım sağladı. Kürkçü ve Yurdakul ailelerinin bu mutlu gününde yalnız bırakmayan AK Parti heyetinde; İl Başkan Yardımcıları Erkan Koca, Mehmet Fatih Özlü ve Serkan Dağ, İl Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Karataş ile Odunpazarı Meclis Üyesi Berke Akyel ve çok sayıda teşkilat mensubu yer aldı. Düğün merasiminde aileleri tebrik eden heyet, davetlilerle de yakından ilgilendi.

Düğün töreninin ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü'nün oğlu Berkay ile Deniz'in düğün merasimine katılım sağladık. Kürkçü ve Yurdakul ailelerimizi tebrik ediyor, genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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