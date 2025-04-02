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AK Parti Eskişehir'de bayramlaşma programı düzenledi

AK Parti Eskişehir'de bayramlaşma programı düzenledi
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AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, Dede Korkut Parkı'nda Geleneksel Bayramlaşma Programı gerçekleştirdi.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı, Dede Korkut Parkı'nda Geleneksel Bayramlaşma Programı gerçekleştirdi.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı, 1 Nisan Salı günü Dede Korkut Parkı'nda düzenlediği Geleneksel Bayramlaşma Programı'nda teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Programa telefon bağlantısıyla katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etkinliğin MKYK üyeleri, milletvekilleri ve hemşerilerini yoğun katılımıyla gerçekleştiğini belirtti. Bayramlaşma programı, katılımcıların bir araya gelmesiyle tamamlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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